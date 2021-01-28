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28.01.2021 - 12:50 | | DHA

Yedek anahtarla eve girdiler! Öğretmenin cesediyle karşılaştılar

Batman’da 55 yaşındaki öğretmen Feyzi Ekmen, bir süredir kendisinden haber alamayan komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Yedek anahtarla eve girdiler! Öğretmenin cesediyle karşılaştılar

Olay Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Osmaniye'de görev yapan ve bir süre önce izin alarak memleketine gelen öğretmen Feyzi Ekmen'den haber alamayan komşuları, yedek anahtarla evine girdi. Ekmen'in yerde yüzüstü hareketsiz yattığını gören komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ekmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümü şüpheli bulunan Ekmen'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Batman Adli Tıp morguna götürüldü.

 

 

 

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