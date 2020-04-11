Yeditepe İstanbul oyuncuları kimler, konusu nedir? Yeditepe İstanbul nerede çekildi?

Zuhal Olcay,Emre Kınay,Uğur Polat,Oktay Kaynarca ve Meral Okay'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Yeditepe İstanbul'un yönetmenliğini ise Türkan Derya yaptı. Yeditepe İstanbul dizisinin tekrarı bugün TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlandı. Peki Yeditepe İstanbul konusu nedir, nerede çekildi? İşte detaylar...Zuhal Olcay,Emre Kınay,Uğur Polat,Oktay Kaynarca ve Meral Okay'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Yeditepe İstanbul'un yönetmenliğini ise Türkan Derya yaptı. Yeditepe İstanbul dizisinin tekrarı bugün TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlandı. Peki Yeditepe İstanbul konusu nedir, nerede çekildi? İşte detaylar..



Yeditepe İstanbul ilk olarak 24 Mayıs 2001 - 24 Haziran 2002 tarihleri arasında TRT 1 kanalında yayınlanan bir Türk dizisidir. Aynı yıl (2002) gündüz kuşağında yine TRT'de ikinci kez yayınlanmıştır. İki kez TRT'de, ardından Kanaltürk, Flash TV ve Cine 5'te tekrar yayınları yapılmıştır. Son kez 2010 yılında TRT sabah kuşağında yayınlanmıştır.

YEDİTEPE İSTANBUL KONUSU

Zuhal Olcay'ın canlandırdığı Olcay, iş adamı kocası iflas edip intihar edince orta halli bir mahalleye taşınmak zorunda kalır. Eski tarz sıcak ilişkilerini kaybetmemiş bir mahalledir. Emre Kınay'ın canlandırdığı işsiz Yusuf karakterinin yazmayı denediği Mahallenin Romanı ile paralel olarak mahalledeki zengin çeşitlilikteki karakterlerin başından geçen olaylar anlatılır.

YEDİTEPE İSTANBUL NEREDE ÇEKİLDİ?



Bir döneme damga vuran Yeditepe İstanbul, Balat'ta çekildi.

YEDİTEPE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Zuhal Olcay OlcayEmre Kınay YusufUğur Polat AliOktay Kaynarca FerhanMeral Okay HavvaYeşim Ceren Bozoğlu NilgünÖzgü Namal DuruGünay Karacaoğlu ÖnemRuhi Sarı ÖmerÜmit Çırak TevfikYasemin Çonka PembeItır Esen LaleHikmet Karagöz SabriArif Erkin Güzelbeyoğlu HüseyinAhmet Saraçoğlu RüstemDeniz Oral DoğanBurçak Işımer GülşenNihat İleri Komiser NevzatFırat Tanış ÖzberkPıtırcık Akkerman TülinNejat Birecik YalçınSelin İşcan ZeynepMelike Demirağ Ömer'in annesiArif Erkin FırıncıGüven Kıraç Berber RemziKamran Usluer SadiYalçın Özbek Ekipler Amiriİlhan Şeşen Olcay'ın intihar etmiş kocası EnginEmrah Elçiboğa SerhatLevent Yılmaz Berber Halit BeyTaner Barlas Konuk oyuncuEngin Altan Düzyatan Konuk oyuncuAta Benli Konuk oyuncuCahit Kaşıkçılar Konuk oyuncu