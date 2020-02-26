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26.02.2020 - 03:57 | | İHA

Yemek yerken silahlı saldırıya uğradı

Malatya'da bir lokantada yemek yediği esnada pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Yemek yerken silahlı saldırıya uğradı

Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi.

Saat 01.50 sularında AK Sokak içerisinde bulunan bir lokantada yemek yiyen E.D.'ye F.D. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda bacaklarına isabet alan E.D. yaralanırken F.D. olay yerine geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk Müdahalesi olay yerinde yapılan E.D. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 5 adet boş tüfek kartuşu bulurken, olayda kullanılan silahı da ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.
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