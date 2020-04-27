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27.04.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

'Yemekte aynı kişiler aynı masada otursun'

Sağlık Bakanlığı, sağlık kurumlarında sosyal ortamlarda alınacak genel personel önlemlerini açıkladı.

'Yemekte aynı kişiler aynı masada otursun'
AYKUT YILMAZ Ankara

Buna göre yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılacak. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için yemek saatleri gruplara göre belirlenecek ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanacak. Bakanlığın, sağlık kuruluşlarının sosyal ortamlarında alınmasını istediği diğer önlemler ise şöyle:

- Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kurumların havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalı.

- Sağlık kurumunda çalışanlar arasında mümkünse en az 1 metre mesafe olması sağlanmalı ve çalışanlar maske takmalı.

- Sağlık kurumu personeli hasta baktığı ortamdan çıkarken kişisel koruyucu ekipmanları uygun şekilde çıkararak el hijyeni sağladıktan sonra (tıbbi maske takılı olarak) sosyal alanlara geçmeli.

- Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personel iyileşene kadar çalıştırılmamalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli.

- Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, kovid-19’dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalı. Eldiven kullanımı gereksiz bir güven hissi oluşturarak el yıkama sıklığını azaltabilir ve ellerle bulaşma riskini artırabilir.

- Temizlik yapan personel maske ve eldiven kullanmalı.

- Temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp iş yerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.

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