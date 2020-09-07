Yemen Hakkında Bilgiler; Yemen Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Güney ve Kuzey Yemen'in birleştiği gün kabul edilen Yemen bayrağı, siyah, beyaz ve kırmızı renklerden oluşur. Göndere çekilme tarihi, 22 Mayıs 1990 günüdür. Bayraktaki siyah renk, geçmiş dönemlerdeki karanlıkları, beyaz aydın bir geleceği, kırmızı ise ülke için verilen mücadele anlamına geliyor.



Yemen Nerededir?



Yemen, Aden Körfezi, Umman Denizi ve Kızıl Deniz kıyılarında yer alan Orta Doğu ülkesidir. Arap Yarımadası sınırlarında bulunan Yemen, Suudi Arabistan ülkesinin güney taraflarında bulunur.



Yemen'in Nüfusu Ne Kadar?



Dünyanın kalabalık sayılan ülkelerinden birisi olan Yemen'in nüfusu 29.825.964 kişiden oluşur. Worldometers.info adresinin tahmini verilerine dayanan nüfusuyla, dünyada 48. basamakta bulunuyor. Ülkenin son 1 yıl içindeki nüfus değişimi %2.28 oranında değişim göstermiştir.



Yemen'in Başkenti Neresi?



Yemen, 22 idari vilayete ayrılmıştır. Ülkenin 333 ilçesi, 2210 belediyesi ve 38.234 köyü bulunuyor. Ülkenin en önemli şehri, aynı zamanda başkenti olan Sana'dır. Al Mukalla ve Aden şehirleri, Yemen'in önemli diğer iki şehirleridir.



Yemen ile Türkiye Arası Saat Farkı Nedir?



Türkiye ve Yemen arası saat farkı bulunmuyor. Türkiye'de anlık olarak saat kaçsa, Yemen'de de saatler aynıdır.



Yemen'in Kullanımdaki Para Birimi Nedir?



Yemen'in kullanımdaki para biriminin ismi Yemen riyalidir. YER kısaltmasıyla bilinen bara biriminin basım ve dağıtımını, Yemen Merkez Bankası yapar. 1 Yemen riyali 0.029 Türk lirasına eşdeğerdir.



Yemen'in Resmi Dili Nedir?



Yemen'de kabul edilen resmi dil Arapçadır. Yemen'in genelinde konuşulan Arapçanın dışında, Sami dilleri, Rusça ve Balochi dilleri konuşulur. Yerel dillerin çok sayıda olduğu ülkede, İngilizce son dönemlerde bazı alanlarda aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çok az da olsa, genellikle dışarıdan gelen insanlar arasında Fransızca konuşulan diller arasındadır.



Yemen Ekonomisi



Yemen'in genel ekonomisi hayvancılık ve tarımdır. Hurma, muz, pamuk, tahıl, kahve ile çeşitli sebze ve meyveler üretilen tarım ürünleridir. Sığır, koyun, deve ve keçi yetiştiriciliği, ülkedeki hayvancılığın temelini oluşturur. Güney Yemen'de petrol çıkarılırken, Kuzey Yemen'de ise tuz üretimi gerçekleştirilir. Ülkenin bazı ticari ülkeler; Tayland, Arabistan, Çin ve Türkiye ülkeleridir.



Yemen iklimi



Arap Yarımadası uç kısımlarında bulunan Yemen'de çöl iklimi hakimdir. Bazı bölgelerde ılıman rüzgarlar eser ancak bu havanın etkisiyle, sıcak havaya dönüşür. Yaz mevsimi, hem çok kurak hem aşırı sıcak geçer. Ortalama sıcaklık bunaltıcı seviyeler çıkabilir.



Yemen'e Ne Zaman Gidilebilir?



Sadece kıyı şeritlerinde ılıman iklimin olduğu Yemen'in iç kısımları çok sıcaktır. Bu nedenle ülkeyi ziyaret etmek için en uygun aylar, aralık ve mart ayları arası dönemdir. Bu zaman dilimi haricindeki dönemlerde, sıcaklıklar çok yüksek olduğu gibi hava çok kuru geçer.



Yemen'de Sosyal Yaşam



Yemen'in ekonomisi özellikle son dönemlerde önemli sıkıntılar yaşıyor. Ülkede yaşana sorunlar, para biriminin değer kaybetmesine, bulunan ürünlerin pahalılaşmasına neden olmuştur. Ülke insanlarının büyük kısmı ekonomik anlamda kötü koşullarda çalışıyor. Ülkede asgari ücretlerin düşük olmasının yanı sıra, memur maaşları oldukça düşüktür.



Ekonomik zorlukların yaşandığı ülkede, sosyal yaşam gelişmemiştir. Sanat, kültür, bilim ve diğer pozitif etkili alanlar gelişmemiştir. Ticaret, eski dönemlerde çok daha az yapılan işler arasındadır. Ülke insanlarının en önemli gelir kaynakları ise kendi uğraş alanları içerisinde olan hayvancılık ile tarım sektörüdür.