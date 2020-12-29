‘Yeni bir hayat kurmak istiyorum’

Çiftçi, iş bulma ümidiyle gittiği Antalya’da hafta sonu turistlerle birlikte yolda yürürken polis ekiplerince durdurulmuş, kimlik kontrolünün ardından, “kalacak yerim yoktu” açıklamasına rağmen kendisine kısıtlama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira cezai işlem uygulamıştı. Çiftçi ile polisler arasındaki diyaloğun medyaya yansımasının ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter hesabından açıklama yapmıştı. Açıklamada, Çiftçi’den özür dilenirken, “Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz” ifadeleri kullanılmıştı.

İş aramaya başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce, Antalya’dan otobüsle Ankara’ya gönderilen Çiftçi, önceki akşam AŞTİ’de polis ekipleri ile Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından karşılanarak, Ankara Valiliği Kimsesizler Oteli’ne yerleştirildi. Kış boyu burada misafir edilecek Çiftçi, dün yerleştirildiği otelde Ankara Valiliği meslek edindirme personeliyle görüştü, bilgilerini İŞ-KUR sistemine girerek iş aramaya başladı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiftçi, şunları söyledi: “Antalya’ya iş bulmak için gitmiştim. Ancak koronavirüsten dolayı işler fazla olmadığı için bulamadım. Gidecek yerim olmadığı için de sokakta kaldım. Sokakta kaldığım süreçte cebimdeki bir miktar para, ehliyetim çalındı. Antalya Konyaaltı Sahili tarafında polis ekiplerine denk geldim. Ondan sonra kısıtlama kurallarını ihlal ettiğim gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerine hiçbir şey söylemedim. ‘Tamamdır, hakkınız’ dedim. İçimden gelerek söylüyorum bunu; Ankara Valimizden, devletimizden, devlet büyüklerimizden Allah bin kere razı olsun. Buraya geldim sıcak bir yuvam oldu.”

‘Biletimi aldılar’

Olayın yaşandığı akşam Antalya Belediyesi ekiplerinin kendisine ulaşarak yardımcı olduğunu belirten Çiftçi, “Ankara’ya gitmek istediğimde de biletimi alıp buraya yolladılar. Bundan sonraki planım bir iş bulup, yeni bir hayat ve yeni bir düzen kurmak. İnşaatçıyım, demirciyim ama sadece inşaat işi değil, her işi yaparım” dedi.