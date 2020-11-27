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27.11.2020 - 14:45 | | DHA

Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı! Baba kazanın şokunu yaşadı

Bursa'da sabah saatlerinde doğan bebeği taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı. Kazanın ardından içerisinde bebeğin bulunduğu kuvöz, başka bir ambulansa nakledildi. Kazada ambulans şoförü Orhan G. (39) ile otomobil sürücüsü Samet Canpolat (22) yaralandı. Ambulansı aracıyla takip eden bebeğin babası Murat Güneş, "Bu manzarayı görünce insan şoka girmez mi ?" dedi.

Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı! Baba kazanın şokunu yaşadı

Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Köprülü Kavşak’ta meydana geldi. Samet Canbolat yönetimindeki 16 AIR 645 plakalı otomobil, Ankara Caddesi’ne dönüş yapan ve sabah saatlerinde doğan bebeğin kuvöz içerisinde bulunduğu Orhan G.’nin kullandığı 16 YP 728 plakalı ambulansla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün manevra yaptığı ambulans ağaca çarparak, durdu. Kazada, sürücüler Orhan G. ile Samet Canpolat yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kuvöz içerisindeki bebek, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Araç sürücüleri ise ayakta tedavi edildi.

Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı Baba kazanın şokunu yaşadı

“İNSAN BUNU GÖRÜNCE ŞOKA GİRMEZ Mİ?”

Ambulansı kendi otomobiliyle takip eden bebeğin babası Murat Güneş, büyük panik yaşadı. Sabah doğan bebeğini taşıyan ambulansın kaza yapmasından kötü etkilendiğini ifade eden Baba Güneş, “Bu manzarayı görünce insan şoka girmez mi ya? Sabah 04.30’da doğdu. Başka bir hastaneye gidiyorduk doğduğu hastanede yer olmadığı için” dedi.

Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı Baba kazanın şokunu yaşadı

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Samet Canpolat ise ambulansın hızlı olduğunu ileri sürerek, “Ben aşağıya iniyordum. Ambulans hızlıydı bir anda önüme çıktı” ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların arasına daldıBursa'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçların arasına daldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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