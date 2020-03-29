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29.03.2020 - 09:42 | | AA

Yeni dönem başladı! İzinle seyahat edilecek

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ndeki (AŞTİ) otobüs seferlerinin durdurulmasının ardından seyahat etmek zorunda kalan yolcular, Seyahat İzin Kurulu'na başvurdu.

Yeni dönem başladı! İzinle seyahat edilecek

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, AŞTİ'de valilik/kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulundu.

Talepleri uygun bulunan yolculara kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içeren "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlendi.

Kurul önünde izin belgesi, bilet almak için bekleyen ve sosyal mesafe kuralına uymayan yolcular, sık sık anonslarla ve güvenlik görevlilerince uyarıldı.

Durdurulan otobüs seferleri nedeniyle peronların da boş olduğu görüldü.

Yeni dönem başladı İzinle seyahat edilecek

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