Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Trafiğe kapama işleminin ardından Galata Köprüsü'nün baskül ayakları açıldı. Unkapanı Köprüsü dubaları deniz geçişi için çekilirken, Taksim-Yenikapı Metrosu Haliç Geçiş Köprüsü de deniz trafiği için açıldı. Köprülerin açılması ile Şehir Hatları vapurlarının Haliç Tersane geçişleri tamamlandı. Köprülerin bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından 3 köprü de kapatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.