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16.07.2020 - 12:48 | | İHA

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Bursa'nın tarihi mekanı böyle küle döndü

Bursa'da 150 yıllık tarihe sahip dönence düğün salonu ve kafe olarak bilinen tarihi yapı alevlere teslim oldu. O anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, tarihi yapı ile birlikte bir çok kişinin anıları da küle döndü. Polis ve itfaiyenin soruşturması sürüyor.

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Bursa'nın tarihi mekanı böyle küle döndü

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.23 sularında Osmangazi İlçesi, Yahşibey Mahallesi Bozkurt Caddesi üzerindeki Dönence kafe olarak bilinen 150 yıllık tarihi yapıda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı neticesi olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Yükselen alevleri evlerinin camlarından izleyen yakın çevredeki vatandaşlar tarihi bina ile birlikte küle dönen anılarını söndürebilmek için sokağa koşup yardım etmeye çalıştı.

İhbardan 5 dakika sonra 5 araçla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

TARİHİ YAPI İLE BİRLİKTE ANILAR DA KÜLE DÖNDÜ

Bursa'da bir zamanlar seçkin ailelerin düğünlerinin yapıldığı, kafeteryasında 1980 ve 1990 yıllarının gençlerinin hoşça vakit geçirdiği Dönence Kafe'nin yanmasıyla birlikte binlerce Bursa'lının hatıraları da küle döndü. Tarihi mekan bir dönem ortakları arasındaki anlaşmazlıklar sebebiyle kebapçı olarak işletilmiş firmanın kapanmasıyla birlikte uzun bir dönemdir de boş olarak duruyordu.

İtfaiye ve polisin yangınla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

 

 

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