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21.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Yeni hasta sayısı 5103

Türkiye’de ağır seyreden yeni tip koronavirüs salgınının günlük bilançosu endişelendiren bir boyuta ulaştı. İlk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan bu yana günlük en fazla can kaybı dün gerçekleşirken, yeni hasta sayısı da 5 bini geçti.

Yeni hasta sayısı 5103

En yüksek can kaybının olduğu 19 Nisan’da 127 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, dün yaşamını yitirenlerin sayısı ise 141 oldu. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre dün 156 bin 642 test yapıldı, 5 bin 103 yeni hasta tespit edildi. 3 bin 19 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı ise 367 bin 592’ye yükseldi. Toplam hasta sayısı 435 bin 273, vefat sayısı 12 bin 84, ağır hasta sayısı 3 bin 990, aktif hasta sayısı 55 bin 597 oldu.

‘Tedbirlere uyalım’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Tespit edilen 5 bin 103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4 bine yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin” ifadesini kullandı.                      

 

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