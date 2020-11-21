Yeni hasta sayısı 5103

En yüksek can kaybının olduğu 19 Nisan’da 127 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, dün yaşamını yitirenlerin sayısı ise 141 oldu. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre dün 156 bin 642 test yapıldı, 5 bin 103 yeni hasta tespit edildi. 3 bin 19 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı ise 367 bin 592’ye yükseldi. Toplam hasta sayısı 435 bin 273, vefat sayısı 12 bin 84, ağır hasta sayısı 3 bin 990, aktif hasta sayısı 55 bin 597 oldu.

‘Tedbirlere uyalım’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Tespit edilen 5 bin 103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4 bine yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin” ifadesini kullandı.