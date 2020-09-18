Yeni mesai saatleri! İstanbul mesai saatleri 2020 açıklandı! Son dakika Vali Yerlikaya duyurdu...

Yeni mesai saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni mesai saatleri ile ilgili detaylar ve açıklamalar merak konusu. İstanbul Valisi yeni mesai saatleri hakkında açıklama yaptı. Kademeli mesai sistemine geçiliyor. İşte İstanbul yeni mesai saatleri ile ilgili son dakika gelişmeleri...

VALİ ALİ YERLİKAYA ŞU AÇIKLAMALARI YAPTI;

Yoğunluğun yaşandığı iki zaman dilimi var. Toplu taşımada pik saatteki yoğunluğu gidermek için sadece kamu değil özel sektörde de kademeli mesaiye geçilmesinin uygun olacağı kararına varıldı.

İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz ayrıca özel eğitim okullarımızın ana sınıfı ve birinci sınıfı öğrencilerimiz 21 Eylül saat 09.00'da ders başı yapacaklar.

YENİ MESAİ SAATLERİ NEDİR?

28 Eylül 2020 tarihinden itibaren vardiya sistemi ile görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz, jandarma, emniyet, sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayın 08 ve 09.00'da mesaiye başlayacak. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00-16.30'da, diğer kamu kuruluşlarımız 09.00-16.30'da mesaiye başlayacaklardır.

Sağlık personeli 08.30-16.30 arası mesai yapacak.