Yeni normalde pedallamak gerekecek

Uzmanların İstanbul için ‘mutlaka yaygınlaşmalı’ dediği bisikletli ulaşım için İBB de yeni projeler başlattı. ‘Acil Durum Bisiklet Yolu’nun ilk etabı Kadıköy’de hayata geçirildi. İBB ekipleri, Şükrü Saraçoğlu Stadı’ndan başlayıp Caddebostan Sahili’ndeki bisiklet yoluna bağlanan 3 km’lik güzergâhı tamamlayarak hizmete sundu. Salgın sürecinde, bisikletli ulaşımın teşvik edilmesi ve kısa mesafe ulaşım taleplerinde bisiklet kullanımını artırmak için planlanan çalışma kapsamında toplam 25 kilometreyi bulan geçici (pop-up) bisiklet yolu yapılacak.

Ayrıca İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü Bisiklet Şefliği, bünyesine 1500 bisiklet daha katarak 3 bin bisiklet ile hizmet verecek. Bisiklet Şefliği yetkilileri, Yenikapı’da açılacak bisiklet ofisinde de binlerce insana bisiklet tamirinden sürücülüğe kadar farklı konularda eğitim verileceğini belirtti. Yetkililer ofiste, Avrupa bisiklet rotaları ağı EuroVelo’ya İstanbul’un da katılımının sağlanabilmesi için Eurovelo Koordinatörlüğü ofisinin açılacağını duyurdu.

Yetkililer, “Anadolu Yakası için de bisiklet eğitiminin verileceği benzer çalışmaların yürütülebileceği bir alan arayışı içerisindeyiz. Bisiklet kullanıcılarının aktif olarak kullanabileceği bir web sitesi üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Bu web sitesinden bisiklet yolları önerileri, istasyonları ve şikayetler tarafımıza iletilebilecek. Ayrıca paylaşımlı, ayrılmış bisiklet yolları ve bu yollara ilişkin eğim ve km gibi teknik bilgiler, istasyon konumları gibi veriler oluşturduğumuz harita üzerinden takip edilebilecek” açıklamasını yaptı.

Bisiklet mükemmel çözüm

Korona salgınıyla dünyada bisikletin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz da “Bisiklet yolları gerçekten ihtiyaç. Özellikle salgından sonra herkes kısa mesafede yolculuk yapmaya çalışıyor. Ve bisikleti tercih ediyor. Bisiklet, tasarruf ettirecek, spor yaptıracak, sosyal mesafeyi ayarlamaya yardımcı olacak, iklim değişikliği oluşturan karbon salınımının azalmasına katkı sağlayacak, ulaşımla sporu bir arada yaptırdığı için zaman tasarrufu da sağlayacak. İstanbul’un buna çok ihtiyacı vardı. Bisikletin trafiği tıkayacağını düşünenlere de onun çevreci ve faydalı olduğunu anlatmalıyız. Bisiklet yolları arttırılmalı ve yol yapılmadan önce faydası insanlara anlatılmalı. Bisiklet mükemmel çözüm” diye konuştu.

Bisiklet yoluna araç park edenlere ceza

İBB Zabıta Amirliği ve Trafik Denetleme Müdürlüğü’ne bağlı EDS ekipleri ile ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında Gaziosmanpaşa ve Eyüp’teki bisiklet yollarına park eden 14 araç sahibine cezai işlem uygulanırken 68 araç, kaldırtıldı. Denetimler ile bu sorunun aşılamayacağını belirten yetkililer, gerekli altyapı hazırlayarak İBB bünyesindeki tüm birimleri dahil etmeyi planlıyor.

Kilo vermek istiyorum

Pandemi döneminde evde kaldığı dönemlerde aldığı kiloları vermek için bisiklet sürdüğünü söyleyen Kadife Yılmaz, “ Spor salonları da kapalı olduğu için aldığımız kiloları veremedik. Şimdi sokağa çıktığım günlerde günde 2 saat kadar sürüyorum. Hem kilo veriyorum hem de toplu taşımadaki risklerden kaçınıyorum. Eskiden çok toplu taşıma kullanırdım ama şimdi elimden geldiğince bundan kaçınıyorum” diye konuştu.

‘Satışlar arttı’

Salgından sonra satışlarının arttığını söyleyen bisiklet satıcısı Ramazan Korkulu, “Hem sezonun açılması hem de salgın satışlarımızı arttırdı. Gelen müşterilerimizin bazıları ulaşım bazıları spor için ya da çocukları için alıyor” dedi.