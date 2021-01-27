Yeni reform paketinde neler var 2021? Yeni reform paketi ne zaman meclise sunulacak?

Yeni reform paketi son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni reform paketleri ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında detaylar merak konusu oldu. Peki yeni reform paketinde neler var?

YENİ REFORM PAKETİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni reforma paketi ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Yakında hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız. Milletimizle paylaştığımızda bu reform tekliflerinin ülkemizi 2023'e ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü ve önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir. Türkiye'yi, temel hak ve özgürlüklerden ekonomide güven ikliminin güçlendirilmesine kadar geniş bir alanda geleceğe hazırlayacak bu reform sürecine hep birlikte sahip çıkacağız."