MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yeni reform paketinde neler var 2021? Yeni reform paketi ne zaman meclise sunulacak?
ABONE OL
27.01.2021 - 15:39 |

Yeni reform paketinde neler var 2021? Yeni reform paketi ne zaman meclise sunulacak?

Yeni reform paketi ile ilgili detaylar gündemde merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, reforma paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni reforma paketi detayları ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki yeni reform paketinde neler, ne zaman meclise sunulacak?

Yeni reform paketinde neler var 2021? Yeni reform paketi ne zaman meclise sunulacak?

Yeni reform paketi son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni reform paketleri ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında detaylar merak konusu oldu. Peki yeni reform paketinde neler var?

YENİ REFORM PAKETİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni reforma paketi ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Yakında hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız. Milletimizle paylaştığımızda bu reform tekliflerinin ülkemizi 2023'e ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü ve önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir. Türkiye'yi, temel hak ve özgürlüklerden ekonomide güven ikliminin güçlendirilmesine kadar geniş bir alanda geleceğe hazırlayacak bu reform sürecine hep birlikte sahip çıkacağız."

Binadan kopan beton parçaları otomobili bu hale getirdi!İzmir’de etkili olan fırtınada 2 katlı binadan kopan beton parçaları, park halindeki otomobilin üzerine düşerek, hasara neden oldu. Otomobilin sahibi, "Bina sahibinden şikayetçi olacağım. Beton parçaları, birinin üzerine düşseydi ölümüne de neden olabilirdi" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Saniyeler önce park ettiği aracını bu halde buldu

Saniyeler önce park ettiği aracını bu halde buldu

Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

Son dakika... Türkiye'yi sarsan çifte cinayet! Uğur Biroğlu kabul etti

Son dakika... Türkiye'yi sarsan çifte cinayet! Uğur Biroğlu kabul etti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet