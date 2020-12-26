Yeni silah sistemleri TSK’ya güç katacak

ABD’nin yaptırımlarla hedef aldığı Türk savunma sanayii, 2021’de Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerini, yeni silah sistemleri ile donatacak. Yerli ve milli imkanlarla üretilen sistemler, TSK’nın gücüne güç katacak.

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında yapılacak çalışmalarla savunma sanayiindeki yerlilik oranının 2021’de yüzde 71’e, savunma ve havacılık yurt dışı satış gelirlerinin 6,2 milyar dolara, savunma ve havacılık sanayii cirosunun 19,7 milyar dolara ve istihdamının 81,5 bine ulaşması hedefleniyor.

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