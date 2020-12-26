26.12.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
Yeni silah sistemleri TSK’ya güç katacak
Türk savunma sanayi, 2021 teslimatları kapsamında, bir çok silah sistemini güvenlik güçlerinin envanterine kazandıracak. TCG Anadolu gemisi, Akıncı TİHA, Deniz Kuvvetleri’nin amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için geliştirilen ZAHA, Türkiye’nin yerli ve milli ilk silahlı insansız deniz aracı SİDA ULAQ, Gökbey helikopteri, Atmaca füzesi, insansız mini tank gibi bir çok ürün 2021’de kullanıma sunulacak.
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
ABD’nin yaptırımlarla hedef aldığı Türk savunma sanayii, 2021’de Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerini, yeni silah sistemleri ile donatacak. Yerli ve milli imkanlarla üretilen sistemler, TSK’nın gücüne güç katacak.
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında yapılacak çalışmalarla savunma sanayiindeki yerlilik oranının 2021’de yüzde 71’e, savunma ve havacılık yurt dışı satış gelirlerinin 6,2 milyar dolara, savunma ve havacılık sanayii cirosunun 19,7 milyar dolara ve istihdamının 81,5 bine ulaşması hedefleniyor.
BAYRAKTAR
Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.