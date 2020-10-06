Yeni sınıflar pazartesi başlıyor

Erdoğan, “Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, 4’üncü sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8’inci ve lise 12’nci sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile il hıfzıssıhha kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür” dedi.

Bakan Selçuk tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından Twitter’dan paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını duyurdu. Selçuk, “Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin bugün saat 11.00’de basın açıklaması yapacak.

Öğrencilere 500 bin tablet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgisayar ihtiyacı olan öğrenciler için çalışma yürütüldüğünü belirterek, “İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz. Ülkemizin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor. Bu konuda ilgili kuruluşlar Telekom, Turkcell, Vodafone ile birlikte mesafe alacağız” ifadelerini kullandı.