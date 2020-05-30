Yeni yöntemler yüz güldürüyor

Merkezi sinir sistemi hastalığı olan MS (Multipl Skleroz) hastalığında son tedavi yöntemleri sayesinde yüzde 80-90 başarı sağlanıyor. Türkiye Multipl Skleroz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Melih Tütüncü, 30 Mayıs Dünya MS Günü kapsamında hayata geçirdikleri ‘Benim MS Serüvenim’ projesini anlattı.

Dr. Melih Tütüncü, dünyada 3.5 milyon, Türkiye’de ise 75 bin kişiyi etkileyen bu hastalıklar ilgili toplumun bilgilendirilmesini ve farkındalık yaratılmasını hedeflediklerini söyledi.



‘Yavaşlatmak mümkün’



Bu hastalığın tamamen tedavi edilmesini sağlayan bir yöntemin olmadığının altını çizen Dr. Tütüncü, “Genel olarak ataklara, semptomlara yönelik ve uzun dönem koruyucu tedaviler uygulanıyor. Şu anki tedavilerin basamaklarına göre koruyuculukları yüzde 35-40’lardan, yüzde 80-90’lara kadar yükseliyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemini kontrol ederek, hastalığın seyrini durdurmak ya da yavaşlatmak mümkün oluyor. Fakat ‘ilerleyici tip’ dediğimiz grupta maalesef elimizde fazla bir seçenek yok. Bu grup baştan itibaren sinsi bir şekilde ilerlemekte ve tedavi başarısı nispeten daha az. Her tedavi şeklinin kendine ve kişiye özgü yan etkileri var. Bu nedenle tedavi gören hastaların düzenli olarak hekim kontrolüne gitmesi ve tahlillerini yaptırması gerekiyor.” diye konuştu.



Bu belirtilere dikkat!

MS’de temel sorunun bağışıklık sistemi hücrelerinin bilinmeyen bir sebepten dolayı vücudun kendi sinir sistemi hücrelerine saldırması olduğunu söyleyen Dr. Tütüncü, hastalık belirtilerini de şöyle anlattı:



“Her hastada farklı belirti gösterebilir. Vücutta karıncalanma, uyuşma, halsizlik, denge bozukluğu, çift görme, görme azlığı, konuşma bozukluğu, titreme, kol ve bacaklarda sertlik, güçsüzlük, idrar kaçırma veya yapamama, cinsel bozukluklar gibi belirtileri var. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde unutkanlık, yürüyememe, yutma zorlukları belirtileri de görülmekte.



Tanımlanan belirtilerin bir ya da bir kaçına birlikte rastlanabilir. Bu belirtiler alevlenmeler ve düzelmelerle seyreder. Hastalık genellikle genç kadınlarda, kentlerde yaşayan sosyo-ekonomik düzeyi yüksek kişilerde görülen bir hastalık. Kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha sık rastlanır. Ailelerinde MS bulunan kişilerin MS’e yakalanma eğilimi normal insanlara göre biraz daha fazla.”



Türkiye’de 75 bin MS hastası var



MS hastalarının sadece yüzde 51’i aktif olarak çalışıyor. İlk belirtiler görüldükten sonra hasta nöroloji uzmanına gitmezse MS tanısı alana kadar geçen süre 1 yıla kadar uzayabiliyor. MS hastalarının yüzde 40’ı işlerini kaybetme ve diğer nedenlerden dolayı hastalıklarını yakın çevreleriyle paylaşmıyor.