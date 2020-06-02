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02.06.2020 - 09:44 | | DHA

Yenibosna'da minibüs ve otobüsler ayakta yolcu aldı

Son dakika haberi... Toplu ulaşım araçlarında yüzde 50'lik sınırlamanın kaldırılmasının ardından otobüs ve minibüslerde yoğunluklar yaşandı. Yenibosna'daki duraklara yanaşan minibüs ve otobüs şoförlerinin fazla yolcu aldığı görüldü.  Metrobüsteki yoğunluk araç içinden de görüntülendi

Yer: İstanbul... Yenibosna tıklım tıklım
Yer: İstanbul... Yenibosna tıklım tıklım
Yer: İstanbul... Yenibosna tıklım tıklım
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Corona virüs salgınında vaka sayısındaki düşüşle birlikte Bilim Kurulu'nun talimatları doğrultusunda daha önce valiliklere gönderilen şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat yürürlükten kalktı.

İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelgede minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi kent içi ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmama kararı alınmıştı. Bahçelievler Yenibosna'daki duraklarda bulunan bazı yolcu otobüs ve minibüs şoförleri bu kurallara uymadı. İş saati olması nedeniyle yoğunluk yaşanan duraklara yanaşan minibüs ve otobüs şoförlerinin ayakta yolcu alırken, otobüslere binen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

Yenibosnada minibüs ve otobüsler ayakta yolcu aldı

METROBÜSLERİN İÇİNDEKİ YOĞUNLUK GÖRÜNTÜLENDİ

İçişleri Bakanlığınca, şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin valiliklere genelge gönderilmiş ve bu genelgeye göre koronavirüsle mücadele kapsamında şehir içi toplu taşıma araçları araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul alınabileceği talimatı verilmişti. Dün açıklanan kararla birlikte toplu ulaşımda yüzde 50 yolcu sınırlandırması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte bazı durak ve metrobüslerde yoğunluk olduğu, metrobüslerin içerisinde de bazı yolcuların da yine yan yana oturdukları görüldü.

Talimat yürürlükten kalktı, toplu taşımalarda yoğunluk oluştuToplu ulaşım araçlarında yüzde 50'lik sınırlamanın kaldırılmasının ardından otobüs ve minibüslerde yoğunluklar yaşandı. Yenibosna'daki duraklara yanaşan minibüs ve otobüs şoförlerinin fazla yolcu aldığı görüldü.
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