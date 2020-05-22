MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yeniköy göletine 40 bin sazan yavrusu bırakıldı
ABONE OL
22.05.2020 - 14:15 | | İHA

Yeniköy göletine 40 bin sazan yavrusu bırakıldı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde bulunan Yeniköy göletine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 40 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Yeniköy göletine 40 bin sazan yavrusu bırakıldı

Gümüşhane’de balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık üretiminin artırılması amacıyla Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularından 40 bin adeti Şiran ilçesine bağlı Yeniköy göletine bırakıldı.

Amaçlarının göl ve göletleri balıklandırarak sportif balık avcılığının geliştirilmesi ve turizme yönelik çalışmalara katkı sağlanarak ekonomiye katma değer sağlanması olduğunu ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, “Ülkemiz biyoçeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkân tanınması büyük önem arz etmektedir. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin büyük önem verdiği, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması için, su ürünleri kaynaklarımızı balıklandırmaya devam ediyoruz” dedi.

Yeniköy göletine 40 bin sazan yavrusu bırakıldı

 

Tamircinin tezgahındaki cep telefonu bomba gibi patladıKayseri'de, tamir için servise bırakılan cep telefonu patlayarak alev aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan patlama sırasında, iş yerinde panik yaşandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeniköy göletine 40 bin sazan yavrusu bırakıldı

Yeniköy göletine 40 bin sazan yavrusu bırakıldı

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Kuşadası'nda zehirli Aslan balığı görüldü!

Kuşadası'nda zehirli Aslan balığı görüldü!

Sıradaki Haber