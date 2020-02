Yenilenen eve dönme sevinci

İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak’ta bulunan 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı geçen yıl şubat ayında çökmüş ve 21 kişi hayatını kaybetmişti. Yeşilyurt Apartmanı’nın çevresinde bulunan ve risk taşıdığı belirlenen binaların ise yıkılmasına karar verilmişti. Yıkılan 7 binanın yerine TOKİ tarafından hazırlanan imar planı kapsamında yenileri inşa edildi. Yapımı tamamlanan 7 apartmandaki toplam 105 daire, sahiplerine teslim edildi. Dairelerini teslim alan vatandaşlar ise taşınma işlemlerine başladı. Yaşanan kötü günleri tekrar hatırlamak istemediklerini belirten daire sahipleri yeni evleri ve yaşadıkları travma ile ilgili Milliyet’e açıklamalarda bulundu.

“O günleri tekrar hatırlamak istemiyoruz” diyen Mansur Arısoy şunları söyledi:

“Çok kötü günlerdi. Çöken binanın karşısında oturuyorduk. Komşularımızın oturduğu bina kendi kendine yıkıldı. 21 kişi hayatını kaybetti. Bizim evimizde riskli bulunarak yıkıldı ve TOKİ tarafından yeniden yapıldı. Evimizi yeni teslim aldık. Bazı eksiklikleri var onları da tamamlayıp taşınacağız. Evler güzel olmuş. Şimdi en azından sağlam olduğundan eminiz.”

Hâlâ tedirgin olduğunu belirten Hava Arısoy da, “Eski binaların altından geçerken korkuyorum. O günlere geri dönmek istemiyorum. Çünkü elimde olmadan tedirginlik yaşıyorum. Binamız eskiydi. Evi beğendik. Allah yapandan, yaptırandan razı olsun. Allah bir daha öyle kötü günler göstermesin kimseye” dedi.

Yeni evine kavuşan Ahmet Yıldız, “Herkes komşularımız için üzülüyor. Çok kötü bir durumdu. Devlet binamızı kısa sürede yenileyip verdi. Çok mutluyuz. Yeni binalar güvenli ve sağlam. Şu an her şey bitmiş durumda. Ufak tefek eksiklikler var” ifadelerini kullandı.

‘Çocuklar yaşadığı travmayı atlatamadı’

Çok kötü günler geçirdiğini belirten İsmail Kutlu, “Biz çöken apartmanın hemen yanındaki Ünal Apartmanı’nda oturuyorduk. O günler çok kötüydü. O günden itibaren devletimiz çok büyük bir özveriyle çalıştı. Evim şu an daha güvenli, iskanlı bir evimiz oldu” diye konuştu. Yakup Uğur da, “35 yıldır burada oturuyordum. Komşularımız için çok üzüldük. Çocuklarım halen atlatamadı o gün ki travmayı. Gitmeyelim oraya diyorlar. Evlerimiz tamamlandı. Teslim aldık. Binamız sağlam olmuş” dedi. Yaşanan her depremde korktuklarını belirten Belgin Kaptan ise şunları söyledi: “Yaşanan her depremde tedirgin oluyorum. Elazığ depremi olduğunda çok korktum. O günleri artık hatırlamak istemiyorum. Yeni evlerimiz çok güzel. Daha güvenli ve sağlam olduğunu düşünüyorum.”