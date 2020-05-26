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26.05.2020 - 12:33 | | DHA

Yer: Ağrı... Fırtınada zor anlar! Son anda...

Son dakika haberine göre; Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çalışan işçiler için konulan konteyner fırtınayla sürüklendi. Konteynerin içindeki bir işçi kendini son anda dışarı atarak sürüklenmekten kurtuldu.

Yer: Ağrı... Fırtınada zor anlar! Son anda...

Olay, dün saat 09.10'da Doğubayazıt ilçesinin Ağrı çevre yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan ve birçok ev ve iş yerinin çatısının uçtuğu, ağaçları kökünden söküldüğü hızı 80 kilometreyi bulan fırtınada, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir akaryakıt istasyonun işçilerinin oturduğu konteyner devrildi. Bir işçinin son anda kendini dışarı attığı konteyner, bazı eşyalarla birlikte fırtınada sürüklendi. Bu anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Dalgalarla boğuşan gemiden 40 konteyner suya düştüÇin'den Avustralya'ya giden gemiden, Sydney açıklarında dev dalgalar nedeniyle 40 konteyner suya düştü, 73 konteyner ise hasar aldı. Gemiye ait görüntüler ise Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA) tarafından paylaşıldı.
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