Yer: Antalya! Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

Olay, saat 16.00da Altınkale Mahallesi 4248 Sokakta bulunan bir inşaatta yaşandı. İşçi İsmail Kendir, elindeki demirin enerji nakil hattı teline teması sonucu elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının durumu 112ye bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.









Sağlık görevlileri yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri de işçiyi bulunduğu yerden indirmek için çalışma başlattı. Bir itfaiye görevlisi kendisini de bağladığı halatla itfaiye arazözünün merdivenlerine bağlanan sedyeyi inşaattan indirdi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. İnşaat işçisinin ayaklarının altında elektrik akımından kaynaklandığı öne sürülen yaralar oluştu.