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23.06.2020 - 14:55 | | DHA

Yer: Çanakkale! Yıldırımın düşme anı görüntülendi...

Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ile Gelibolu arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki ayaklarında çalışan işçi, sağanak sırasında yıldırımın düşme anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Çanakkale'de bugün gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış sırasında gökyüzünü siyah bulutlar kapladı.

Gelibolu'daki Sütlüce ile Lapseki'deki Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki ayaklarında çalışan bir işçi, cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı.

Bu sırada köprü ayaklarının yapımında kullanılan vinç kadraja girdiğinde, gök gürültüsü ile birlikte boğaza düşen yıldırım kameraya yansıdı. 

Çanakkale'de yıldırımın düşme anı böyle kaydedildiSon dakika- Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ile Gelibolu arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki ayaklarında çalışan işçi, sağanak sırasında yıldırımın düşme anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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