Yer: Esenyurt! 15 kişi birbirine girdi

Olay, saat 17.00 sıralarında Pınar Mahallesi 1224 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 15 kişilik grup, laf atma sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 15 kişilik grup taş, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi. Kavgada biri başından olmak üzere iki kişi yaralandı. Kavga sırasında 2 otomobilin camları kırıldı.

Kavgayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, haberi alan yaralıların yakınları hastaneye akın etti. Polis, olay hakkında soruşturma başlattı.