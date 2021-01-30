MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yer: Esenyurt! Ellerinde pompalı ve kılıçlarla kovaladılar
ABONE OL
30.01.2021 - 16:52 | | DHA

Yer: Esenyurt! Ellerinde pompalı ve kılıçlarla kovaladılar

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Esenyurt'ta ellerinde pompalı ve kılıçlar olan 15 kişilik gruptan kaçan kişi, bir binaya sığındı. Saldırganlar kaçan kişiyi yakalamak için binaya girerek kapıları kırmaya çalıştı. Bunun üzerine mahalle sakinleri ile saldırganlar arasında kavga çıktı. Silahlı ve kılıçlı kavga polislerin gelmesiyle sona erdi. Olayda biri kılıçla olmak üzere iki kişi yaralandı.

Yer: Esenyurt! Ellerinde pompalı ve kılıçlarla kovaladılar
Esenyurt'ta silahlı, kılıçlı kavga
Esenyurt'ta silahlı, kılıçlı kavga
Esenyurt'ta silahlı, kılıçlı kavga
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay saat 15.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi 2270 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, ellerinde kılıç ve silah olan yaklaşık 15 kişilik grup, henüz bilinmeyen bir sebepten bir kişiyi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında şüphelilerden elinde pompalı olan bir kişi ateş açtı. Saldırganlardan kaçan kişi bir binaya sığındı. Mahalle sakinleri kaçan kişiyi korumak için evlerine alırken, saldırganlar binanın içine girerek kapıları kırmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin saldırganlara karşı koyması üzerine kavga çıktı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BÖLGEYE GELDİ

Olay yerine özel harekat da dahil olmak üzere çok sayıda polis sevk edildi. Polislerin gelmesiyle saldırganlar kaçmaya başladı. Polis kaçan saldırganlardan iki kişiyi yakalarken, boş bir arazide, kavgada kullanılan pompalı tüfeği ele geçirdi.

 "POMPALIYLA SALDIRIYA UĞRADIK"

Kaçan kişiyi binaya alanlardan biri, “Biz balkondaydık. Pompalıyla ateş ederek çocuğu kovaladılar. Biz balkondan bağırdık binaya gel diye. Kurtaralım diye biz onu binaya aldık. Eğer biz o çocuğu binaya almasaydık öldürmüşlerdi. Biz içeriye aldık diye binaya saldırıp kapıları kırmaya çalıştılar. Komşularımızı darp ettiler. Bildiğiniz pompalıyla saldırıya uğradık" dedi.

Yer: Esenyurt Ellerinde pompalı ve kılıçlarla kovaladılar

Samsun'da çocuklarını askeri birliğe teslim eden aile kaza geçirdi: 3 ölüSamsun'da sulama kanalına devrilen hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 3 kişi öldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mutasyonlu virüs nedir? Mutasoynlu virüs hangi illerde görüldü, belirtileri belli oldu mu?

Mutasyonlu virüs nedir? Mutasoynlu virüs hangi illerde görüldü, belirtileri belli oldu mu?

Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

Kan izlerini gördü, kamerayı izledi! Korkunç an

Kan izlerini gördü, kamerayı izledi! Korkunç an

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet