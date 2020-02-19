Yer: Eskişehir... Sobanın içine gizlemişler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, soba içerisine gizlenmiş 3,13 gram gelen metamfetamin, 0,04 gram gelen esrar, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.