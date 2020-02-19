19.02.2020 - 10:49 | | DHA
Yer: Eskişehir... Sobanın içine gizlemişler
Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada soba içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, soba içerisine gizlenmiş 3,13 gram gelen metamfetamin, 0,04 gram gelen esrar, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
Şoka sokan kaza... Arka camdan içeriye girdiDiyarbakır’da hızla ilerleyen bir araç, caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı aracın ön camın içine girip ardından havada takla atan talihsiz kadın, aynı aracın arka camından içeri girdi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.