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15.02.2020 - 08:35 |

Yer: İstanbul! Çamaşır suyu enjekte edip jiletle kesti... 'Anne'den şoke eden talep!

İstanbul Avcılar’da 1.5 yaşına kadar kızına çamaşır suyu enjekte edip jiletle kestiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ezgi K. (28) davasında mahkeme, baba Eray K.’nin sanıktan şikâyetçi olmaması nedeniyle 2 yaşındaki E.M.K.’ya kayyım atanmasına karar verdi.

Yer: İstanbul! Çamaşır suyu enjekte edip jiletle kesti... 'Anne'den şoke eden talep!

Söz alan sanık Ezgi K. “Ben kötü bir anne değilim. Çocuklarım görüşüme geliyor. Zarar versem görüşüme gelmezlerdi” dedi. Bakırköy 8’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tanık olarak dinlenen Doç. Dr. Hasan Önal, çocuk istismarı yapan annelerin evlerindeki sorunlardan kaçmak için bu yöntemleri kullandıklarını ve hastaneleri bir korunak gibi gördüklerini söyledi. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan sanığın ceza ehliyeti konusunda rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. (Hürriyet)

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