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30.10.2020 - 10:21 | | DHA

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı, bıçaklarla kovaladılar

İstanbul Küçükçekme'de iki komşu aile fertleri arasında asbestli çatı malzemelerin kaldırılmaması nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı, bıçaklarla kovaladılar

Kavga, İstanbul Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Millet Caddesi üzerinde dün saat 14.00'da başladı. Buradaki gecekondunun bahçesinde bir süreden bu yana duran ve asbestli olduğu öne sürülen çatı malzemelerinin kaldırılmaması nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı.

Tartışma, kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Doğuş O., tartışma sırasında sinirlenerek eline aldığı bıçakla komşu kadınları kovalamaya başladı. Bunu gören kadınların yakınları da evden bıçak alarak Doğuş O.'ya saldırmak istedi. Tarafları ayırmak isteyen bir kişi yerden kum alıp fırlattı. Kavgaya karışan kadınlar ise birbirlerine su döktü.

İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri öfkeli komşuları ayırarak, Doğuş O.'yu gözaltına aldı. Polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Yer: İstanbul Ortalık karıştı, bıçaklarla kovaladılar

Yer: İstanbul Ortalık karıştı, bıçaklarla kovaladılar

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