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04.12.2020 - 13:05 | | İHA

Yer: Kayseri! Ölen eşinin başından bir an bile ayrılamadı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybeden vatandaşın eşi, bir an olsun başından ayrılmadı.

Yer: Kayseri! Ölen eşinin başından bir an bile ayrılamadı

Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde Hasan E. (80) ile eşi Zeliha E. yürürken Hasan E. bir anda fenalaştı. Nüfus Müdürlüğü bahçesinde Hasan E. yere yığılınca sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasan E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Zeliha E. ise, hayatını kaybeden eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Gözyaşlarına boğulan Zeliha E.'yi olay yerine gelen yakınları teselli etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Hasan E.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yer: Kayseri Ölen eşinin başından bir an bile ayrılamadı

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