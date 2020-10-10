Yerli aşıda insan çalışmaları başlıyor! Bin kişilik doz üretimine başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Adana’ya ziyaret gerçekleştirerek, incelemelerde bulundu. Adana Valiliği’ni ziyareti sonrası basın toplantısı düzenleyen Koca, “Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik. Ülke genelinde vaka sayılarının ve sağlık kuruluşlarımızdaki yükün giderek azaldığını hepimiz görüyoruz ancak bu iyi gidiş, bizi asla ve asla rehavete sürüklememeli” dedi. Koca, daha sonra Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis sağlık müdürleri ve saha koordinatörlerinin katılımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından konuşan Koca, “Türkiye genelindeki yatak doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 31. Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayımız ise 11 bin 800’e ulaştı. Bu, toplamda 35 bin 400 görevli demektir. Bu sayı, bazı ülkelerin salgında görevlendirdiği hekim sayısından bile fazladır” diye konuştu.

Gönüllüye karantina

Koca, yerli aşıya ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi: “Yerel aşımızla ilgili yoğun bir çalışma yapıldığını biliyorsunuz. 13 aşı adayı çalışmasından bir kısmı ‘inaktif’ dediğimiz virülansı azaltılmış aşı. Bu aşılar içinde de 5 aşı daha ön planda ilerleme kaydediyor. Bu 5 aşıdan 3 tanesinin erken dönemde insan çalışmalarının başlayabileceğini ifade etmek istiyorum. Bunlardan özellikle bir tanesinin, Sayın Cumhurbaşkanımıza da müjdeyi verdiğimiz aşı için söylüyorum. İnaktif bir aşı, virülansı azaltılmış bir aşı. Geçen cumartesi gününden bu yana insan çalışmaları için 1000 kişilik dozun üretimine başlandı. Zannediyorum önümüzdeki pazartesi veya salı günü 1000 kişilik dozun üretimi tamamlanmış olacak. Devamında stabilizasyonu önemli. Bu arada üretim tamamlandıktan, yani gelecek pazartesi veya salı gününden sonra denekler üzerinde, gönüllüler üzerinde bu aşının faz 1 uygulaması başlamış olacak. Faz 1 uygulaması için düşünülen kişi sayısı 44. Deneklerin özellikle baştan 5 günlük karantinaya alım dönemi olacak. 2 ve 2 ile 40 kişi olmak üzere toplam 44. Beş günlük zaman diliminde bütün tetkikleri yapıldıktan, karantinaya alındıktan sonra ilk uygulamayı yapmış olacağız. Muhtemelen 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak.”

‘Esas dalga eylüldeydi’

Koca, eylül ayı başından itibaren giderek artan bir vaka sayısıyla karşı karşıya kalındığını, özellikle Kurban Bayramı sonrası artışın daha yoğun yaşandığını anlattı. “Bütün Türkiye’de vaka artışı yaşadık. Yaşamadığımız bir ilimiz olmadı” diyen Koca, şunları kaydetti: “Salgının ilk pik döneminde ağırlık İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya gibi illerde söz konusuyken, o dönemde aslında Anadolu’nun çoğu illeri salgının birinci pikini yaşamadı. Salgının birinci pikini asıl bu dönemde Anadolu’daki illerimiz yaşıyor durumdalar. Yani esas dalgayı Anadolu şu eylül ayı itibarıyla daha yaygın yaşamış oldu. Burada vakanın artmadığı bir ilimiz olmadı. Özellikle bu dönemde yaygın bir şekilde filyasyon ekibimizi sahada artırdık. Yoğun bir şekilde temaslı çalışması yaptık. Bütün bunlarla birlikte yükselen vaka sayıları her geçen gün, özellikle son 2-3 haftadan bu yana azalış gösterdi. Ankara’nın vaka sayısı, İstanbul’un yarısına indi. Türkiye’de şu an vakanın azalmadığı İstanbul dışında hiçbir ilimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. İstanbul’u da önümüzdeki dönemde daha yakın takiple bu artışın giderek azalacağını, kontrol altında olduğunu söyleyebilirim.”

BAŞKAN BÖCEK’İN DURUMU KRİTİK

Sağlık Bakanı Koca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Kendisini yakından takip ettiklerini belirten Koca, “Yoğun bakımda takibi devam ediyor. Bugün itibarıyla durumunun son birkaç güne göre dahi iyi olduğunu söyleyebilirim ama kritik durumunu, ciddiyetini sürdürdüğünü söylemek istiyorum. Bu anlamda arkadaşlarımız elinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar” dedi.

55 CAN KAYBI 1629 YENİ HASTA

Türkiye’de dün 55 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, bin 629 yeni hasta tespit edildi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre dün 115 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, bin 402 kişi iyileşti. Böylece, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 291 bin 754’e çıktı. Toplam test sayısı 11 milyon 402 bin 342’ye ulaştı. Hasta sayısı 332 bin 382, vefat sayısı 8 bin 722, ağır hasta sayısı bin 398, aktif hasta sayısı 31 bin 906 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün yeni 1629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun” ifadelerini kullandı.