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19.05.2020 - 17:32 |

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi nerede, ne zaman açılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi hakkında açıklama yaptı. Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum hastanesinin ne zaman açılacağı belirlendi. Vatandaşlar ise Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum hastanesinin nerede olduğunu ve ne zaman açılacağını öğrenmek için arayışa geçti. İşte Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum hastane konumu ve açılış tarihi...

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi nerede, ne zaman açılıyor?

Hizmete açtıkları ve açmak üzere oldukları yeni hastanelerle, istihdam ettikleri yeni personellerle sağlık altyapısını daha da güçlendirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum hastanesinin açılış tarihini duyurdu.

YEŞİLKÖY PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Yeşilköy ve Sancaktepe'de 45 günde inşa ettikleri biner yataklı hastanelerin de tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Erdoğan, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanemiz ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanemizi 31 Mayıs'ta hizmete açıyoruz." diye konuştu.

 

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