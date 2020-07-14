Yeşilköy'de komşularını döven sanıkların yargılanmasına başlandı

İskender Karaduman beyanında sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederek "Eşim bu olay sebebi ile psikolojik tedavi görüyor. Oğlum da travma yaşıyor. Sunduğumuz kamera görüntülerinde sanık tarafından eşim tehdit ediliyor. Salonun ortasında sanıkların babası tarafından başıma dizi ile bastırılmıştır. Diğer sanıklar tekme ve tokat atarak beni yaraladılar. 10 yaşında 2 çocuğum var. Birisi eve girmeye çekiniyor, hala olayın etkisindedir." dedi.

Karaduman olay gününü ise şöyle anlattı: "Ben yalnızca çok kibar bir şekilde lütfen diyerek sessiz olmalarını istemiştim. Sonrasında beni telefonla aradı. Bana küfürler etti ve 'Ne zırt pırt mesaj atıyorsun' dedi. Ben de kendisine uyuyamadığımı, kibarca sessiz olmalarını istediğimi söyledim. Sanık Ali Şenyüzlü'nün babası alt katta oturmaktadır. Alzheimer hastasıdır, kendisini defalarca sırtımda taşıdım. Her işlerine koştum ama bana bunu yaptılar."

"TUTUKLANMALARINI TALEP EDİYORUZ"

Müşteki avukatı Müşerref Seko ise "Kamera kayıtlarından müvekkilinin evinin kapısının kırılarak içeri girdiği görülüyor. Biz tahliye edilmesine karşıydık fakat mahkemenin takdiridir. Halen müvekkil taciz ediliyor, evi takip ediliyor. Sanıkların tekrar tutuklanmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

BUGÜNE KADAR ÖZÜR DİLEMEDİLER

Sanık avukatı müvekkillerinin meşru müdafaa yaptığını, sanıklar ile müştekilerin komşu olduğunu ve dosyanın uzlaştırma bürosuna gitmesini talep etti. Avukat Müşerref Seko ise "Gecenin o saatinde birkaç kişi ile birlikte kapı kırmak suretiyle bir insanın evine girdiği bir olayda meşru müdafaadan bahsedilemez. Uzlaşmadan bahsedilmiş olsa da sanıklar bugüne kadar bir kere bile özür dilememiştir" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın uzlaştırmaya gitmesinin reddine karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan müşteki avukatı Müşerref Seko davanın takipçisi olacaklarını belirterek "Biz şikayetçiyiz, şikayetimiz devam ediyor" dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Yeşilköy'de 12 Aralık 2019 tarihinde "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atan komşusu İskender Karaduman'a (51) saldıran sanıklar baba Ali Şenyüzlü (59) ve oğulları Gökhan Şenyüzlü (30) ile Okan Şenyüzlü'nün (34) gece vakti eve çıkarak komşularına saldırdıkları belirtildi. İddianamede sanıklar hakkında "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Kasten yaralama", "Tehdit ve hakaret" ve "Mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 5'er aydan 11'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.