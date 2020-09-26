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26.09.2020 - 07:00 | | İSTANBUL DHA

Yeter artık!

Çapa’da maske tartışmasında dövülerek gözünden yaralanan sağlık çalışanı ameliyata alındı

Yeter artık!

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmiyor... Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını darp etti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi. Olay dün sabah saatlerinde İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde meydana geldi. Bir sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan şahsa uyarıda bulundu. İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheli, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

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