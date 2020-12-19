YGA Zirvesi’ne rekor katılım

Türkiye'de kurulan kâr amacı gütmeyen uluslararası sivil toplum kuruluşu ve girişimcilik ekosistemi Young Guru Academy’nin (YGA), bu yıl 20.’sini düzenlediği YGA Zirvesi ilk kez dijitale taşındı. Her sene 50 bin lise ve üniversite öğrencisinin başvurduğu YGA’nın bu yıl, ‘Kanatlarını Dünyaya Aç’ temasıyla düzenlediği etkinlik yoğun ilgi gördü. Zirveyle kapalı platformdaki en çok katılımın yaşandığı etkinliğe imza atıldığı ve 11 bin 401 farklı ekrandan izlendiği açıklandı.

‘İLKLERİ HAYATA GEÇİRDİK’

“Bu yıl pek çok ilki hayata geçirdik” diyen YGA Başkanı Melike Aydın şunları söyledi:

“YGA Zirvesi’ni ilk kez dijital olarak yaptık ve bugüne kadarki en yüksek izlenme oranına ulaştık. Bu yıl YGA Zirvesi yüzde 99 memnuniyet oranı ile en çok beğenilen zirve oldu. İlk kez 26 interaktif seans yaptık. Geçtiğimiz yıllarda konuşmacıların yaş ortalaması 40 iken, bu yıl 29 oldu. İlk kez YGA Zirvesi’ne katılan gençlerle ilgili bir araştırma yaptık. FutureBright ile yaptığımız araştırma kapsamında gençlerin, girişimciliğe ve geleceğe bakış açısını değerlendirdik.”

20 ÜLKEDEN İZLENDİ

Dr. Mehmet Öz, Harvard & MIT Prof. Mehmet Toner, Endeavor Kurucusu Linda Rottenberg, New York Times Best Seller yazar Zainab Salbi, iş insanı Bülent Eczacıbaş ve Imperial College Profesörü Washington Ochieng’in de yer aldığı YGA Zirvesi, 133 konuşmacıyı ağırladı. İnteraktif seansların yer aldığı zirve sırasında, simultane tercüme yapıldı ve 20 farklı ülkeden izlendi.

‘KANATLARIMIZI DÜNYAYA AÇALIM’

Zirveye katılan, dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, “Kanatlarımızı dünyaya açmamız gerekiyor. Çift kanatlı insanlar dünyayı değiştirmek için kalplerini ve zihinlerini kullanıyor” diye konuştu.

Harvard & MIT Prof. Mehmet Toner ise “Hayalinin içine kendini koyduğunda ego oluyor. Hayalini kendinden öte bir şey için koy” mesajını verdi. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı “Yeni nesil girişimciler işleriyle toplumsal sorumluluklarını ayrı tutmuyorlar” görüşünü paylaştı.

YGA Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman, “Bilim Seferberliği projesini, Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünden ilham alarak yapıyoruz. Değerli Hayal Ortağımız Mehmet Toner’in dediği gibi ‘Bilim hakikate erme yolculuğudur’” dedi. Sina Afra ise “Gittiğin yerden önemlisi, kiminle yol arkadaşlığı ettiğiniz” mesajını verdi.

YGA’nın içerisinden çıkan 5 girişime bir yenisi de eklendi. Teknolojide rol model kadınlar yetiştiren ve kadınların istihdamlarını sağlayan eğitim teknolojisi girişimi Up School’un lansmanı yapıldı.

İŞTE YGA GİRİŞİMLERİ

WeWALK: Görme engelliler için geliştirilmiş akıllı baston 2018’de Edison Ödülü’nü ilk kez Türkiye’ye getirdi. Geçtiğimiz yıl TIME Dergisi tarafından 2019’un en iyi icatlarından biri olarak seçildi. 37 ülkede binlerce görme engelliye ulaştı.

Twin: Çocuklara becerilerine göre yönlendirme sunarak robotik, kodlama, otonom araba gibi en son teknolojileri zengin bilimsel içeriklerle öğreten yeni nesil bir eğitim teknolojileri platformu. 2019’da dünyanın en saygın eğitim ödüllerinden BETT Awards’a layık görüldü.

Piri: Mobil uygulama üzerinden dijital turlar sunan bir seyahat teknolojileri platformu. İnovatif bir deneyimle, insanların dünyayı özgürce keşfetmelerine yardım ediyor.

PoiLabs: PoiLabs, lokasyon bazlı teknolojilerdeki uzmanlığı ve 30 binin üzerindeki noktadan sinyal alan beacon networkü ile; kapalı alan navigasyonu, analiz, kişi doğrulama servisleri sunuyor.

TYT: Akıllı ve yenilenebilir enerji teknolojileri geliştiriyor ve dünya çapında ödüllere layık görüldü.

Up School: Teknolojide rol model kadınlar yetiştirir. Kadınlara teknik donanım ve birlikte başarma yetkinlikleri kazandırarak, kariyerlerine güçlü ve sağlam adımlarla başlamalarına olanak sağlar. Robotik Süreç Otomasyonu, Veri Bilimi, Mobil Uygulama Geliştirme gibi yoğun eğitim programından başarıyla mezun olan kadınlar, teknoloji alanında şirketlere yerleşir.