MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yıkılan binanın içinde bir delik bulup hayata tutundular
ABONE OL
02.11.2020 - 17:34 | | AA

Yıkılan binanın içinde bir delik bulup hayata tutundular

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde oturdukları binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan anne ve kızı, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

Yıkılan binanın içinde bir delik bulup hayata tutundular

Bayraklı ilçesinde 7 kişinin kurtulduğu, 7 kişinin de yaşamını yitirdiği 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından kurtulan 72 yaşındaki Anakadın Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın birinci katındaki evlerinde eşi ve 30 yaşındaki kızıyla bulundukları sırada depremin yaşandığını anlattı.

Ev sallanmaya başladıktan bir süre sonra tavanın yıkılmaya başladığını, kızıyla yere yattıklarını, kendilerine bir boşluk bulduklarını anlatan Çakıcı, "Tepemize bir anda ev yıkıldı. Karanlık içinde kaldık. Göz gözü görmüyordu. Ufak bir delik açıldı. Kızıma, 'Gel annem biz buradan nefes alalım, Allah buradan bize nefes açtı.' dedim. Böyle konuşurken kenardan bir parça daha düştü, çıkacağımız kadar açıldı. Bir baktık orada ışık var. Kızımla tırmana tırmana birbirimize yardım ederek çıktık. Yuvarlanarak enkazdan aşağı indik. Çok kötü durumdaydık." diye konuştu.

"KARANLIK İÇİNDE KIZIMLA BİRBİRİMİZE SARILDI"

Bina tamamen yıkıldıktan sonra dışarı çıkmayı başardıklarını aktaran Çakıcı, çıkış için yol ararken gözlerine kaçan tozlar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını aktardı.

Yatalak durumdaki eşini de çevredekilerin çıkardığını anlatan Çakıcı, şöyle konuştu:

"Allah kimseye göstermesin. 15-20 dakika kadar kaldık. Dışarıya çıktık, eşim içerdeydi. Baktım bütün binalar duruyor, bizim bina yığılmış kalmış. Eşim yatalaktı, yatak odasında yatıyordu. Kızım 'Babam içerde kaldı.' diye bağırdı. Çevrede bulunanlar çıkarttı." dedi.

Çakıcı, kızının, yaşadığı şoku atlamadan enkazdan yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan babasına refakat etmeye başladığını, aile olarak akrabalarında kaldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 65 saat sonra depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 2 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 2 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

TBMM'de son dakika koronavirüs kararı

TBMM'de son dakika koronavirüs kararı

Sıradaki Haber