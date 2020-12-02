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02.12.2020 - 16:05 | | DHA

Yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu

Karaman'da metruk bir binanın yıkımını yapan belediye görevlileri, binanın temel kısmında insan kafatası ve kemikleri buldu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından bulunan kafatası ve kemik parçalarını kriminal laboratuvarına gönderdi.

Yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu
Yıkılan metruk evde şaşkına çeviren manzara
Yıkılan metruk evde şaşkına çeviren manzara
Yıkılan metruk evde şaşkına çeviren manzara
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Olay, bugün sabah saatlerinde Abbas Mahallesi Hoca Mahmut Caddesinde belediye ekipleri tarafından yıkılan metruk bir evde meydana geldi. İşçiler yıkım çalışması sırasında binanın temel kısmında insan kafatası ve kemikleri buldu. Ardından durumu polise bildirdi. 

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından bulunan kafatası ve kemik parçalarını kriminal laboratuvarına gönderdi. Soruşturma sürüyor.

Yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu

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