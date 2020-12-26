Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonları sürüyor! Gözaltına alındılar

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu düzenledi. Ekipler, Atatürk Mahallesi Koşukırı mevkisindeki bir iş yerinde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Ekiplerin baskın yaptığı adreste yapılan aramalarda, çeşitli marka ve hacimlerde 159 adet sahte viski, 2 adet sahte rakı, 60 adet sahte votka, bidonlar içerisinde 25 litre sahte şarap, 5 litre sahte rakı, 5 litre sahte votka, 5 litre sahte viski ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.





Operasyonda ayrıca 9 koli makaron, 13 bin sarılmış dolu makaron, 90 bin boş makaron, 150 kilo açıkta kıyılmış tütün, 400 adet boş içki şişesi, 29 kutu kaçak nargile tütünü, bin adet bandrol ve rulo halinde içki şişesi etiketi, 20 enjektör ve alkol üretiminde ve dolumunda kullanılan çeşitli plastik malzemeler, 10 şişe içerisinde tatlandırıcı aroma ve 120 adet kullanıma hazır içki kapağı ele geçirildi. Operasyonda E.İ. (26) ve F.K. (40) isimli şüpheliler gözaltına alındı.