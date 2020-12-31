MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yılbaşı Programları 2021 | İşte Kanal D, STAR TV, TV8, ATV, SHOW TV, FOX TV yayın akışı
ABONE OL
31.12.2020 - 19:14 |

Yılbaşı Programları 2021 | İşte Kanal D, STAR TV, TV8, ATV, SHOW TV, FOX TV yayın akışı

Yılbaşı programları merakla araştırılıyor. Bu yıl herkes yeni yıla evinde giriyor. TV'de bu akşam neler var? Eğlenceli yılbaşı programlarını merak eden vatandaşlar Kanal D, STAR TV, TV8, ATV, SHOW TV, FOX TV yayın akışına bakıyor. Peki, 2021 yılbaşı programlarında neler var? İşte 31 Aralık yılbaşı programları ve yayın akışı listeleri.

Yılbaşı Programları 2021 | İşte Kanal D, STAR TV, TV8, ATV, SHOW TV, FOX TV yayın akışı

Hangi kanalda hangi program var? Yeni yılı evinde karşılayacak olan vatandaşlar TV yayın akışlarını araştırıyorlar. Bu yıl da izleyenleri ekrana kilitleyecek yılbaşı programları var. İşte bu akşam tv'de ne var, sorusunun yanıtı...

YILBAŞI PROGRAMLARI VE YAYIN AKIŞI

KANAL D YILBAŞI PROGRAMI

Kanal D'de bul Çok Güzel Hareketler 1 ekibi ve Çok Güzel Hareketler 2 ekibi birbirinden eğlenceli skeçler hazırladı. Ayrıca Anadolu Ateşi gösterileri ile izleyenleri ekrana kilitleyecek. Koray avcı, Kibariye, Hülya Avşar, Cengiz Kurtoğlu, Hande Subaşı programa konuk olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye ve amorti bileti ise canlı yayında 23.00'te Kanal D'de olacak.

TV8'DE BU AKŞAM NE VAR?

TV8 yılbaşına efsane programı O Ses Türkiye ile girecek. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı O Ses Türkiye bu akaşm herkese keyifli dakikalar yaşatacak.

SHOW TV YILBAŞI PROGRAMI

SHOW TV'de bu akşam yılbaşı programı olarak Güldür Güldür Show var. Komik skeçleri ve ünlü konukları ile Güldür Güldür Show yılbaşı gecenizi renklendirecek.

STAR TV YILBAŞI PROGRAMI

STAR TV'de bu akşam yılbaşına özel İbo Show ekrana gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan İbo Show sürpriz isimleri konuk edecek.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV'de bu akşam Kim Milyoner Olmak İster, ekrana gelecek. Burak Kut, Serdar Ortaç ve Emel Müftüoğlu'nun konuk olacağı yarışmada ünlüler Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışacak.

TRT YILBAŞI PROGRAMI

TRT'de bu akşam sevilen dizi Kalk Gidelim dizisi final bölümü ile ekrana gelecek. Ayrıca TRT nostalji rüzgarı ile izleyenleri ekrana kilitleyecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV'de bu akşam bugüne özel iki film yayınlanacak. Şahane Hayaller filmi TV'de ilk kez ekrana gelecek. Ardından saat 22.00'de Kafalar Karışık filmi ekrana gelecek.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 31 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu, 22 bin 21 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberleri... 2021 Milli Piyango Sonuçları Sorgulama ekranı ile TIKLA sonuçları öğren! Yılbaşı online bilet sorgulamak için...

Son dakika haberleri... 2021 Milli Piyango Sonuçları Sorgulama ekranı ile TIKLA sonuçları öğren! Yılbaşı online bilet sorgulamak için...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Milli Piyango Amorti Sorgulama (2021 yılbaşı özel çekilişi): Amorti rakamları belli oldu mu, amorti çekilişi saat kaçta yapılacak?

Milli Piyango Amorti Sorgulama (2021 yılbaşı özel çekilişi): Amorti rakamları belli oldu mu, amorti çekilişi saat kaçta yapılacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet