Yılbaşı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlayacak/sona erecek? İşte Yılbaşı tatili takvimi

Yılbaşı tatili konusunda vatandaşların araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2020'nin bitimine sayılı günler kala 2021'den büyük beklentileri olan milyarlarca vatandaşın yanı sıra Türkiye'de yeni yılda kaç gün tatil olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Yılbaşında 4 gün süre ile bir sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağı açıklanmıştı. 31 Aralık Perşembe saat 21:00'de başlayacak olan kısıtlama 4 Ocak sabah saat 05:00'a kadar devam edecek. İşte Yılbaşı tatili hakkında merak edilenler...

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Yılbaşı tatili bu yıl 1 Ocak Cuma gününe denk gelmesi ve Cumartesi-Pazar günlerinin de hafta sonu olması nedeniyle 3 gün olacak. 31 Aralık Perşembe günü ise resmi tatil olmayacak.

31 Aralık saat 21:00'da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak sabah 05:00'a kadar devam edecek.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri kanununda yer almadığı için yarım veya tam gün resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21:00'dan itibaren Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak