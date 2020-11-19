Yılbaşında büyük ikramiye 100 milyon TL! Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı

Gelenekselleşmiş Milli Piyango özel yılbaşı çekilişi yine nefesleri kesecek.

Yılbaşı özel çekilişinin biletleri satışa çıktı. 18 Kasım’dan itibaren oyunseverler, Milli Piyango biletlerini gezici bayilerden, Milli Piyango bayilerinden ve 29 Kasım’dan itibaren de online olarak millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından alabilecekler.

REKOR İKRAMİYE

Bugüne kadar verilmiş en yüksek rakamı vadeden çekişte, büyük ikramiye 100 milyon lira.

Tüm çekilişlerin sonunda ise toplam dağıtılacak ikramiye ise 563 milyon 400 bin lira.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

18 Kasım’dan itibaren satışa çıkan Milli Piyango biletlerinin fiyatları ise tam 100 lira, yarım 50 lira ve çeyrek 25 lira olarak belirlendi. Büyük ikramiyenin tam bilete vurması halinde bir kişi 100 milyon liralık servetin sahibi olacak.

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI 563 MİLYON 400 BİN TL

İkramiye adetleri ve ikramiye bilgileri

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere yılbaşı çekilişi bileti sorgualama işlemlerinizi millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.