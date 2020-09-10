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10.09.2020 - 17:04 | | DHA

'Yıldırım 10- Norduz' operasyonunda PKK'ya ağır darbe!

Van’ın Gürpınar ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenen 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı mağarada silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) ile tuzaklanmış havan ve top mühimmatı ele geçirildi. Malzemeler mağara ile birlikte imha edildi.

'Yıldırım 10- Norduz' operasyonunda PKK'ya ağır darbe!

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının katılımıyla Van'ın Gürpınar içesine bağlı Norduz bölgesinde 'Yıldırım 10- Norduz Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'nın kullandığı mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda kalaşnikof fişeği, 1 EYP ile tuzaklanmış 120 milimetre havan mühimmatı, 1 EYP ile tuzaklanmış top mühimmatı, 2 RPG-7 anti tank roketatar mühimmatı, 1 jeneratör, 4 akü, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmatlar mağara ile birlikte kontrollü şekilde patlatılarak, imha edilirken, bölgedeki operasyonların ise sürdüğü bildirildi.

 

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