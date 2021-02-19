Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu kimdir? Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu kaç yaşında?

Yıldız Cüceloğlu kimdir? 83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu Edinilen bilgiye göre bir süre önce anjiyo geçiren ünlü psikolog Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar’daki evinde yürürken ayağının takılması sonucu başının üzerine düştü. Evdeki görevli durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Cüceloğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, saat 14.00 sıralarında eve gelen temizlik görevlisi M.Ç.’nin, Cüceloğlu’nu yerde yüzüstü gördüğü, ekipler ve otopsi savcısı olay yerine ulaştığında, Cüceloğlu’nun sırt üstü vaziyette ve üzerinde çarşaf örtülmüş şekilde bulunduğu öğrenildi. Cüceloğlu’nun bir gözünün altında düşmeye bağlı olduğu değerlendirilen kanamalı yara olduğu öğrenilirken, olay yerinde alınan ilk ifadelerde Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Cüceloğlu’nun, kendisinin saat 13.30’da evden çıktığını, eşinin bilinen bir rahatsızlığı olmadığını, 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiğini ve temizlik görevlisine güvendiklerini söylediği belirtildi.

Apartmanın girişinde yer alan iki dükkanın güvenlik kameralarına da incelenmek üzere el konuldu. Yıldız Cüceloğlu’nun evden ayrıldığını ifade ettiği saat 13.30 ile temizlik görevlisinin eve geldiği saat 14.00 arasındaki zaman diliminde evi gösteren güvenlik kamera kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.

Öte yandan Cüceloğlu’nun cenazesi, Afet Yolal Camii’nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından Aşiyan Mezarlığı’na defnedildi.

Doğan Cüceloğlu ile ilgili aramalar hızlanırken eşi 'Yıldız Cüceloğlu kimdir?' sorusu da internette araştırılıyor. Peki, Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu kimdir?

YILDIZ HACIEVLİYAGİL CÜCELOĞLU KİMDİR?

Yıldız Hacıevliyagil, İnsan ve Toplum, Kişisel Gelişim kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. İşim ve Ben kitabının yazarıdır. 55 yaşında olan Yıldız Hacıevliyagil İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Doğan Cüceloğlu on yıllık evliliğin ardından ikinci evliliğini Yıldız Cüceloğlu ile yapmıştır.