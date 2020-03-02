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02.03.2020 - 20:20 | | DHA

Yine aynı dehşet! 11 yaşındaki kızına bunu yaşattı

Bursa'da, kocası Hüseyin H. (36) tarafından göğsünden 9 kez bıçaklanan Ulviye H. (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yine aynı dehşet! 11 yaşındaki kızına bunu yaşattı

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde Yeşilova Mahallesi 10ncu Ada Sokak'ta meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra eve giden 11 yaşındaki H.H, annesi Ulviye H.'nin yerde kanlar içinde yattığını gördü. H.H.'nin feryatları üzerine eve gelen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Göğsünden 9 bıçak darbesiyle kalbi durduğu belirlenen Ulviye H., sağlık ekibinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle tekrar yaşama tutundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Ulviye H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yine aynı dehşet 11 yaşındaki kızına bunu yaşattı

Olayın ardından Merinos Polis Karakoluna giden Hüseyin H., eşini bıçakladığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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