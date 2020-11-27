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27.11.2020 - 23:42 | | İHA

Yine aynı dehşet! 12 gün boyunca mücadele edebildi...

Bilecik’te boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Cemile Nur Acar, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acar'dan geriye gözü yaşlı bir anne, bir de 10 aylık bebeği kaldı.

Yine aynı dehşet! 12 gün boyunca mücadele edebildi...

2019 yılında Onur Acar ile dünya evine giren Cemile Acar, yüksek geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı. Bilecik Adliye Sarayı'nda görülen dava sonrası Onur Acar, Cumhuriyet Meydanı'nda eşi Cemile ve kayınpederi Abdullah Duman'a pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı.

Kayınpederinin ölümüne, eşinin de ağır yaralanmasına neden olan Onur Acar, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza evine gönderildi. Saldırı sonrası Eskişehir Tıp Fakültesi'nde tedavi altında bulunan Cemile Nur Acar, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Acar'dan geriye gözü yaşlı bir anne, bir de 10 aylık bebeği kaldı.

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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