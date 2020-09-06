Yine aynı dehşet! Eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde yaşayan Orhan D. (39) ile eşi Melek D. (37) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Zanlı, tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla Melek D'yi vücudunun 9 yerinden bıçakladı.

Sesleri duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan kadını Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Şüpheli ise Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Melek D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.