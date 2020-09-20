20.09.2020 - 18:35 | | DHA
Yine aynı dehşet! Kafede oturdukları sırada...
Silivri'de bir kişi kafede oturan boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki arkadaşına ateş açtı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen kişi polis merkezine giderek teslim oldu.
Olay, saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Metehan Ç. boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ç. ile yanında bulunan M.K.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.Ç. ve M.K. yaralandı.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi. Olay yerinden kaçan şüpheli bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Saldırıyı gerçekleştiren koca hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 20 Eylül 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 95 bin 321 covid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 61 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1456 oldu. Son 24 saatte 1116 kişinin covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi.