Yine aynÄ± dehÅŸet! Sokak ortasÄ±nda kan donduran an

Olay, akÅŸam saatlerinde YeniÅŸehir ilÃ§esi YeniÅŸehir Mahallesi Lise 4Ã¼ncÃ¼ Sokakta meydana geldi. KaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen GÃ¼listan Åžaylemez'e, arkasÄ±ndan yaklaÅŸan kimliÄŸi belirsiz biri kiÅŸi tarafÄ±ndan tabanca ile ateÅŸ edildi. Åžaylemez, vÃ¼cuduna isabet eden kurÅŸunlarla yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, saldÄ±rgan olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±.

Ã‡evredekilerin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin tÃ¼m Ã§abasÄ±na raÄŸmen Åžaylemez, hayatÄ±nÄ± kaybetti. Polis, olay yerini gÃ¼venlik ÅŸeridiyle kapatarak delil aramasÄ± yaparken, Åžaylemez'in cansÄ±z bedeni, otopsi iÃ§in Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Polis, kaÃ§an zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â