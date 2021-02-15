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15.02.2021 - 21:00 | | DHA

Yine aynÄ± dehÅŸet! Sokak ortasÄ±nda kan donduran an

DiyarbakÄ±r'da 20 yaÅŸÄ±ndaki GÃ¼listan Åžaylemez, kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan sokak ortasÄ±nda sÄ±rtÄ±ndan tabanca ile vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polis, kaÃ§an zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Â

Olay, akÅŸam saatlerinde YeniÅŸehir ilÃ§esi YeniÅŸehir Mahallesi Lise 4Ã¼ncÃ¼ Sokakta meydana geldi. KaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen GÃ¼listan Åžaylemez'e, arkasÄ±ndan yaklaÅŸan kimliÄŸi belirsiz biri kiÅŸi tarafÄ±ndan tabanca ile ateÅŸ edildi. Åžaylemez, vÃ¼cuduna isabet eden kurÅŸunlarla yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, saldÄ±rgan olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±.

Ã‡evredekilerin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin tÃ¼m Ã§abasÄ±na raÄŸmen Åžaylemez, hayatÄ±nÄ± kaybetti. Polis, olay yerini gÃ¼venlik ÅŸeridiyle kapatarak delil aramasÄ± yaparken, Åžaylemez'in cansÄ±z bedeni, otopsi iÃ§in Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Polis, kaÃ§an zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â 

Yine aynÄ± dehÅŸet Sokak ortasÄ±nda kan donduran an

DonmuÅŸ kanalda kayak yapan kiÅŸi, buz kÄ±rÄ±lÄ±nca suya düÅŸtüHollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da donmuÅŸ kanalda iç çamaÅŸÄ±rlarÄ±yla kayak yapan bir kiÅŸi, buzun kÄ±rÄ±lmasÄ±yla suya düÅŸtü. O anlar saniye saniye amatör kameralara yansÄ±dÄ±.
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