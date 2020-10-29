29.10.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
Yine katliam yapacaklardı
Bölücü terör örgütü PKK/KCK tarafından 4 yıl önce düzenlenen ve 5 polisin şehit olup 7 vatandaşın hayatını kaybettiği Vezneciler katliamının keşifçileri oldukları belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin askeri ve polis noktalarına yönelik yeni saldırılar için keşif çalışması yaptıkları belirlendi.
FERİT ZENGİN İstanbul
İstanbul’da TEM ekipleri, planlanan bir katliam saldırısı öncesinde keşif çalışması yaptıklarını belirlediği örgüt mensuplarını tespit edip izlemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin planlanan saldırılar için keşif çalışması ve mühimmat-silah temini için çalışma yaptığı belirlendi. Takibe alınan şüphelilerin, askeri ve polis noktalarına yönelik takip yaptığı tespit edilince harekete geçildi. Dün sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı verilen 9 kişi yakalandı.
İzmir'de silahlı saldırıİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz kişi Engin Ekşioğlu'nu(39) iş yerinde tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri, kayıplara karışan cinayet firarisini yakalamak için çalışma başlattı.