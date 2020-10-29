Yine katliam yapacaklardı

İstanbul’da TEM ekipleri, planlanan bir katliam saldırısı öncesinde keşif çalışması yaptıklarını belirlediği örgüt mensuplarını tespit edip izlemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin planlanan saldırılar için keşif çalışması ve mühimmat-silah temini için çalışma yaptığı belirlendi. Takibe alınan şüphelilerin, askeri ve polis noktalarına yönelik takip yaptığı tespit edilince harekete geçildi. Dün sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı verilen 9 kişi yakalandı.