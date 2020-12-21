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21.12.2020 - 00:43 | | DHA

Yine ortaya çıktı! Bu sefer bekçiye saldırdı

Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polisleri tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılaması süren ve "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu tekrar gözaltına alındı.

Aksu, bu akşam da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz dışarı çıktığı için işlem yapan Gece Kartalları diye bilinen bekçiye "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Tuzla'da eylül ayında denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polisleri tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezasıyla istemiyle tutuksuz yargılaması süren kurye Cihan Aksu, Gece Kartalları diye bilinen bekçiye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında denetim yapan Gece Kartalları diye bilinen bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz dolaşan kurye Cihan Aksu'ya cezai işlem uygulamak istedi. 

Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu, bu sefer de bekçi T.A.'ya,  "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" şeklinde bağırarak saldırdığı iddia edildi. Cihan Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. 

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'Bana teşkilatın numarasını verin' diyen kuryeye istenen ceza belli oldu!

 

 

 

Bekçiye saldırdığı iddia edilen "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme oturan kurye konuştuTuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılan daha sonra “Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle uzun süre gündem olan kurye Cihan Aksu, tekrar gözaltına alındı. Aksu'nun bu sefer de "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek bekçiye saldırdığı ileri sürülen Aksu, “Karakola gittiğimde de dediler ki bizi unutma dediler, bu yüzü dediler. Ben o zaman o saatten sonra beni bir odaya aldılar müşahede odası gibi bir odaya aldılar. Ben orada o an kendimi kaybettim, sinirlendim artık haksızlığa gelmediğim için birkaç tane duvara yumruk attım” dedi.
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