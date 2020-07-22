YKS 2020 sonuçları hangi gün ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte YKS tercih tarihi ve kılavuzu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020 sonuçları ile ilgili gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenen ve yurt genelindeki 81 ilde binlerce öğrencinin ter döktüğü zorlu sınavın ne zaman ve hangi gün açıklanacağı belli oldu. İşte hem bu soruların yanıtları hem de 2020 YKS tercih kılavuzu, kontenjanları ve taban puanları... YKS sonuçları cak.

Adaylar YKS sonuçlarının erken açıklanma ihtimalini de göz önünde bulundurarak araştırmalarına başladı. Peki YKS sonuçları erken açıklanır mı?



YKS TERCİH KILAVUZU

ÖSYM tarafından belirtilen tarihler genelde o sınavın açıklanması için belirtilen son tarih olarak dikkat çekiyor. ÖSYM son yıllarda yaptığı sonuç açıklama süresince bazı sınavları belirttiği tarihlerden önce adaylara duyurdu. YKS sonuçları içinde benzer bir durum yaşanması mümkün görünüyor. ÖSYM tarafından konuaya dair henüz net bir açıklama yapılmasa da sonuçların bu hafta içerisinde açıklanacağı beklentisi oldukça yüksek...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzunun ardından tercihlerin alınacağı tarihlerde belirlenecek. YKS tercihleri online ortam üzerinde yapılacak. Tercihlerin tamamlanmasının ardından ilk aşamada Üniversitelerde yer alan boş kontenjanlar hesaplandıktan sonra ek yerleştirme süreci başlayacak.

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YKS BARAJ PUANI KAÇ?



Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.



YKS KONTENJAN VE TABAN PUANLARI